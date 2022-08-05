Ярослава Притула на своей странице в Instagram разместила серию фото, на которых повторила дерзкую позу жены Владимира Зеленского для Vogue, которая среди части общества вызвала шквал критики. В кадре SLAVIA позирует на фоне живописного водопада Девичьи Слезы в Яремче.

Артистка для вылазки на природу выбрала спортивный образ, но распущенные волосы и ремень, подчеркнувший талию, сделали его максимально женственным.

"Сижу на камне, у водопада Девичьи слезы. Бросайте камни…)) Фотосессия первой леди Украины для журнала Vogue подверглась критике пользователей соцсетей из-за вроде бы "не женственной" позы, в которой сидит Елена Зеленская. Также, многих женщин возмутила претензия к той позе, в которой сидит первая леди...", - написала экс-супруга Дзидзьо.

Ярослава подчеркнула, что поддерживает Елену Зеленскую, а поклонники в комментариях поддержали саму певицу:

"Красавица, спортсменка";

"Великолепная украинка";

"Я так всегда сижу, в жизни не замечаю, а на фото видно... Критику всегда получала от мамы или мужа...";

"Хорошо выглядите 🔥".

Напомним, Дзидзьо разъяснил, какие у него отношения с Цыбульской и что он о ней думает.

Как сообщала Politeka, Михаил Хома поразил откровением о личной жизни и бывшей жене.

Также Politeka писала, что Дзидзьо появился в компании милой красавицы в вышиванке.