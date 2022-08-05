Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина розмістила зворушливі минулорічні кадри, на яких вона разом з трьома синочками завітала до чоловіка за куліси "Україна має талант".

"Рік тому назад життя було зовсім іншим. Щасливі, усміхнені, на зйомках «Україна має талант». Коханий Гріша Решетнік, хочемо знову бачити тебе на головній сцені країни. Аби все повернулось, як було в минулому житті. Бо Україна таки має талант - талант викурити це зло з нашої землі раз та назавжди", — написала дружина телеведучого.

Відзначимо, коли та чи взагалі чекати нового сезону проекту "Україна має талант" — поки не відомо, зате вже восени на екрани має вийти 12 сезон шоу "Холостяк".

Реаліті-шоу мали запустити в ефір ще навесні цього року, але прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф. Головним героєм 12 сезону "Холостяка" став Алекс Топольський. Йому 32 роки. Алекс народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США. Зараз він живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

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