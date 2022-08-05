Жена ведущего популярных украинских шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григория Решетника в очередной раз напомнила, как резко изменилась жизнь украинцев из-за широкомасштабного вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram Кристина разместила трогательные прошлогодние кадры, на которых она вместе с тремя сынишками посетила мужа за кулисами "Україна має талант".

"Год тому назад жизнь была совсем другой. Счастливые, улыбающиеся, на съемках «Україна має талант». Любимый Гриша Решетник, хотим снова видеть тебя на главной сцене страны. Чтобы все вернулось, как было в прошлой жизни. Потому что у Украины есть талант - талант выкурить это зло из нашей земли раз и навсегда", - написала жена телеведущего.

Отметим, когда и вообще ждать ли нового сезона проекта "Україна має талант" — пока не известно, зато уже осенью на экраны должен выйти 12 сезон шоу "Холостяк".

Реалити-шоу должны были запустить в эфир еще весной этого года, но премьеру пришлось отменить из-за вторжения рф. Главным героем 12 сезона "Холостяка" стал Алекс Топольский. Ему 32 года. Алекс родился и вырос во Львове, но после окончания университета переехал в США. Сейчас он живет в Майами и имеет свой бизнес, связанный с недвижимостью.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.