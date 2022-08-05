На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла, як зараз з синами розважається в Буковелі, та показала кадри з поїздки.

"Прекрасне місце з чудовими краєвидами,яке своєю мальовничістю нагадує Швейцарію. Та як би добре та красиво не було за кордоном, наша Україна не зрівняється ні з якими країнами світу, адже ніщо не зможе замінити нам рідний дім", — розповідає Саліванчук.

Зірка обрала для відпочинку котеджне містечко в Карпатах, де вона живе в просторому будиночку, насолоджується краєвидами, користується SPA- послугами з чанами, саунами та басейнами, вишукано харчується, також там є безліч розваг для діток.

Ганна також похизувалася, що місцевість чудово підійде для тих, хто полюбляє зробити гарні фото для своїх соціальних мереж.

"Зараз як ніколи потрібно тримати свій емоційний стан в тонусі, адже страшні реалії сьогодення дуже сильно впливають не тільки на фізичний,а й психологічний стан. Кожний з нас має перезавантажуватися, набиратися сил,щоб і надалі допомагати Україні та наближати її до перемоги!", — наголосила дружина продюсера "Квартал 95".

Нагадаємо, Кошового та Пікалова з "Квартал 95" жорстко рознесли за ефір з Арестовичем.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" влаштувала гарячі поцілунки з Поляковою.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.