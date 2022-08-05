На своей странице в Instagram артистка рассказала, как сейчас с сыновьями развлекается в Буковеле, и показала кадры с поездки.

"Прекрасное место с прекрасными видами, которое своей живописностью напоминает Швейцарию. Но как бы хорошо и красиво ни было за границей, наша Украина не сравнится ни с какими странами мира, ведь ничто не сможет заменить нам родной дом", - рассказывает Саливанчук.

Звезда выбрала для отдыха коттеджный городок в Карпатах, где она живет в просторном домике, наслаждается видами, пользуется SPA-услугами с чанами, саунами и бассейнами, изысканно питается, также там есть множество развлечений для детей.

Анна также похвасталась, что местность отлично подойдет для тех, кто любит сделать хорошие фото для своих социальных сетей.

"Сейчас как никогда нужно держать свое эмоциональное состояние в тонусе, ведь страшные реалии настоящего очень сильно влияют не только на физическое, но и психологическое состояние. Каждый из нас должен перезагружаться, набираться сил, чтобы и дальше помогать Украине и приближать ее к победе!" , - подчеркнула жена продюсера "Квартал 95".

Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.

Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.

Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.