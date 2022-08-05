На своей странице в Instagram артистка рассказала, как сейчас с сыновьями развлекается в Буковеле, и показала кадры с поездки.
"Прекрасное место с прекрасными видами, которое своей живописностью напоминает Швейцарию. Но как бы хорошо и красиво ни было за границей, наша Украина не сравнится ни с какими странами мира, ведь ничто не сможет заменить нам родной дом", - рассказывает Саливанчук.
Звезда выбрала для отдыха коттеджный городок в Карпатах, где она живет в просторном домике, наслаждается видами, пользуется SPA-услугами с чанами, саунами и бассейнами, изысканно питается, также там есть множество развлечений для детей.
Анна также похвасталась, что местность отлично подойдет для тех, кто любит сделать хорошие фото для своих социальных сетей.
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"Сейчас как никогда нужно держать свое эмоциональное состояние в тонусе, ведь страшные реалии настоящего очень сильно влияют не только на физическое, но и психологическое состояние. Каждый из нас должен перезагружаться, набираться сил, чтобы и дальше помогать Украине и приближать ее к победе!" , - подчеркнула жена продюсера "Квартал 95".
Напомним, Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем.
Как сообщала Politeka, супруга продюсера "Квартал 95" устроила горячие поцелуи с Поляковой.
Также Politeka писала, что юная дочь Евгения Кошевого из "Квартал 95" поразила кадрами со своим парнем.