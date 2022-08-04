Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку повномасштабної війни переїхала жити за кордон та почала активно гастролювати та випускати пісні на підтримку України, поділилася з шанувальниками у Instagram фрагментом нового кліпу. Очікується, що зірка представить новий реліз уже 5 серпня.

У ролику можна побачити фрагменти, яким буде майбутній кліп, та його атмосферу. На кадрах Настя з'явилася у світлому вбранні з мереживом та величезним вінком на голові. Її пишні кучері пасмами майорять на вітрі під вінком, а на її обличчі акуратний макіяж і сумний вигляд.

У підписі до публікації Каменських написала: "Коли міне війна". Пісня про кохання, яке живе поза часом і простором". Прихильники відразу почали коментувати нове відео артистки, однією з перших своє привітання залишила співачка Оля Полякова. Вона написала: "Я чула її. Мені ставив Льоша! Це супер хіт! Я тебе вітаю".

"Вау. Відчуваю, як ця пісня залетить на перші місця в трендах", "Вау", "Красиво", "Чекаємо", "Вау, з нетерпінням чекаємо", "Боже, це неймовірно! З нетерпінням чекаємо завтра", "Все буде Україна", "Дуже красиво", "Краща", "Коли ви повернетеся?", "У вас найчуттєвіші пісні за період війни. Дуже чекаю на прем'єру", - пишуть користувачі в коментарях.

Нагадаємо, Полякова незвично звернулася до Арестовича в особливий день: "Якби вас не було...".

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