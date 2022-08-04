Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни вивезла дітей за кордон, кілька місяців із ними перебувала за межами країни та активно виступала. Встигла Полякова кілька разів потрапити до скандалів, спочатку з небажанням говорити українською мовою, а потім зі своїм чоловіком, який виїжджав за кордон.
На цей раз артистка звернулася до Олексія Арестовича, щоб привітати його з днем народження.
«Олексію, будьте здорові! І дякую за всіх, кого ви баюкаєте стільки днів поспіль! Якби вас не було, вас треба було б придумати!» – висловилася Полякова.
Також нещодавно артистка викладала у соцмережі відео зі свого виступу в київському метро, а тепер показала фото у розкішному вбранні, в якому виступала у Чикаго.
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Як видно, на нових фотографіях Оля відображена цікавою локацією та витонченими позами.
У підписі до публікації Полякова розповіла про вечірку в Америці, де їй пощастило побувати: "Сьогодні кожен робить що може! Щаслива співати та допомагати! .
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