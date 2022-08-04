Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина поділилася рецептом улюбленої страви ведучого — борщу.
"Борщ - наш 🤤Нарешті ЮНЕСКО вніс борщ до списку нематеріальної культурної спадщини і тепер не буде жодних запитань у сусідів, кому він належить. А взагалі, борщ - улюблена страва мого Коханого! Я готую різні його варіації дуже часто. Памятаю, як перший раз після одруження, на приготування борщу у мене йшло години чотири))) а тепер цей процес займає до години максимум", — поділилася дружина Решетніка.
Спершу Христина відварює м’ясний бульйон з лавровим листком і цибулею, і, коли бульйон готовий, одразу ж видаляє все, окрім м’яса.
"Попередньо на ніч замочую в воді квасолю (без цього інгредієнту мій Коханий не уявляє собі борщу) і відварюю її. До бульйону добавляю поступово картоплю, потім капусту і відварену квасолю", — пояснює дружина телеведучого.
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Далі вона додає буряково-томатну заправку, борщ кипить іще хвилин 5 — і все готово.
"Посипаємо зеленню і подаємо до столу. Борщ має приємний аромат, насичений смак та яскравий колір", — хвалиться Решетнік.
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