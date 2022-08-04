Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала полномасштабной войны переехала жить за границу и начала активно гастролировать и выпускать песни в поддержку Украины, поделилась с поклонниками в Instagram фрагментом нового клипа. Ожидается, что звезда представит новый релиз уже 5 августа.

В ролике можно увидеть фрагменты, каким будет будущий клип, и его атмосферу. На кадрах Настя появилась в светлом наряде с кружевом и огромным венком на голове. Ее пышные кудри прядями развеваются на ветру под венком, а на ее лице аккуратный макияж и грустный вид.

В подписи к публикации Каменских написала: "Коли мине війна". Песня о любви, живущей вне времени и пространства". Поклонники тут же принялись комментировать новое видео артистки, одной из первых свое поздравление оставила певица Оля Полякова. Она написала: "Я слышала ее. Мне ставил Лёша! Это супер хит! Я тебя поздравляю".

"Вау. Чувствую, как эта песня залетит на первые места в трендах", "Вау", "Красиво", "Ждем", "Вау, с нетерпением ждем", "Боже, это невероятно! С нетерпением ждем завтра", "Все будет Украина", "Очень красиво", "Лучшая", "Когда вы вернетесь?", "У вас самые чувственные песни за период войны. Очень жду премьеру", - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Полякова непривычно обратилась к Арестовичу в особенный день: "Если бы вас не было...".

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