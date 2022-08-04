Даша розповіла, навіщо та коли може зробити пластику.

Як пише Politeka.net , популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк-9" Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, чому не поки що робитиме пластику. Дуже часто у неї запитують про схуднення, про харчування та режим дня.

За вагітність Даша набрала 30 кг і через рік все ще намагається скинути решту. Тому тема зайвої ваги, харчування та бажання щось змінити у собі завжди з'являється у її профілі в Інстаграм.

У Даші запитали під фото, куди поділися її форми, на що вона поспішила відповісти: Там, де і ваші мізки. Але без грудей можна прожити або зробити їх, а ось із мізками складніше…

У мене був досвід на гв з третім розміром, дякую. Але суть у тому, що якщо захочу після другої вагітності, я це зроблю» - висловилася Квіткова.

Також відомо, що Квіткова дуже стежить за своєю фігурою, тому їй завжди є чим похвалитися, одягаючи купальник чи спідню білизну.

Так, у себе в Інстаграм-сторизі Даша розмістила кадри, на яких показала свої форми в чорному комплекті. Наразі Квіткова з дитиною виїхали з України до Польщі. У той час як Микита Добринін залишився у Києві.

Блогерша позувала в домашній обстановці, поруч із нею перебував її однорічний син.

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