Популярна українська співачка та колишня учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми перебралася жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала нові кадри, на яких покрасувалася у відвертому образі.

Як видно, на деяких фото Слава зображена на прогулянці у цікавій локації, вона присіла на землю та витончено позує фотографу. На ще одному фото артистка сфотографувала собі у дзеркало ліфта. Перед камерою співачка з'явилася у вузьких чорних шортах-велосипедках та блакитному топіку на тонких бретельках, який лише підкреслює її силіконові принади. Волосся Слави розпущене і недбало укладене, а на її обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Камінська жартівливо написала: "Гусениця чи сарделька?" А шанувальники тут же почали коментувати нові фото зірки, засипаючи її компліментами: "Красуня", "Красуня", "Красуня", "Дуже красива", "Цукерка", "Красуня", "Чарівна", "Тростиночка", "Дельфін" , "На спорті?", "Сарделька, звучить смачніше. Фігура вогонь", "Принцеса", "Красуня", "Ми зараз не з тобою. Повертайся до нас в Україну", "Вогонь", "Красива".

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