Популярная украинская певица и бывшая участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая с начала войны вместе с детьми перебралась жить за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила новые кадры, на которых покрасовалась в откровенном образе.

Как видно, на некоторых фото Слава запечатлена на прогулке в интересной локации, она присела на землю и изящно позирует фотографу. На еще одном фото артистка сфотографировала себе в зеркало лифта. Перед камерой певица появилась в узких черных шортах-велосипедках и голубом топике на тонких бретельках, который только подчеркивает ее силиконовые прелести. Волосы Славы распущены и небрежно уложены, а на ее лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Каминская шутливо написала: "Гусеница или сарделька?". А поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами: "Красотка", "Красавица", "Красотулька", "Очень красивая", "Конфетка", "Красавица", "Обворожительна", "Тростиночка", "Дельфин", "На спорте?", "Сарделька, звучит вкуснее. Фигура огонь", "Принцесса", "Красотка", "Мы сейчас не с тобой. Возвращайся к нам в Украину", "Огонь", "Красивая".

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