Популярний український комік та сценарист Олександр Еллерт, який був переможцем першого сезону шоу "Холостяка" з Ксенією Мішиною, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен поділився чарівним фото зі спортивного майданчика та звернувся до українців із закликом займатися спортом.

На новій фотографії Олександр зображений у темному спортивному вбранні та зі спеціальними бинтами на руках. Він сів на один із тренажерів і мило посміхається в камеру, а за його спиною видно гарний захід сонця.

У підписі до публікації Еллерт звернувся до своїх шанувальників: "Я плавніший за ніч... я швидший за вітер... я непорушний... у мене немає рівних... так, зачекайте, глюкоза впала... де я? Насправді зараз багато хто шукає варіанти збереження або корекції свого емоційного стану і скажу вам спорт у цьому не на останньому місці. Тому ось вам ті, хто допоможе перезавантажитися і бути.

Користувачі не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото Олександра: "Бінти підуть", "Зара закрита", "Мені подобається такий спортивний Саня", "Красавчик", "Добре виглядаєте", "У здоровому тілі".

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