Популярный украинский комик и сценарист Александр Эллерт, который был победителей первого сезона шоу "Холостяка" с Ксенией Мишиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился очаровательным фото со спортивной площадки и обратился к украинцам с призывом заниматься спортом.

На новой фотографии Александр запечатлен в темном спортивном наряде и со специальными бинтами на руках. Он присел на один из тренажеров и мило улыбается в камеру, а за его спиной видно красивый закат солнца.

В подписи к публикации Эллерт обратился к своим поклонникам: "Я плавнее ночи... я быстрее ветра... я нерушим... у меня нет равных... да, подождите, глюкоза упала... где я? На самом деле, сейчас многие ищут варианты сохранения или коррекции своего эмоционального состояния и скажу вам спорт в этом не на последнем месте. Поэтому вот вам те, кто поможет перезагрузиться и быть. Хватит ждать понедельника, то действуй сейчас".

Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото Александра: "Бинты пойдут", "Зара закрыта", "Мне нравится такой спортивный Саня", "Красавчик", "Хорошо выглядите", "В здоровом теле".

Напомним, Полякова непривычно обратилась к Арестовичу в особенный день: "Если бы вас не было...".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, зачем и когда сможет сделать пластику: "У меня был опыт...".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, чем балует своего мужа: "Помню, как первый раз...".