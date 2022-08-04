Відома телеведуча сама мама та її турбує безпека дітей під час навчання.

Популярна українська телеведуча, зірка "1+1" Марічка Падалко, яка разом із чоловіком виховує трьох дітей, на своїй сторінці в Instagram порушила важливе питання, яке хвилює зараз усіх батьків.

Напередодні 1 вересня міська влада у більш спокійних областях України зайнялася проблемою навчання у школах, вирішує – очне чи дистанційне навчання розпочинати. А думка батьків тим часом розділилася, адже всі переймаються безпекою своїх дітей.

На цю тему висловилася у соцмережі та Марічка, яка розкрила питання з двох сторін. За словами телеведучої, у шкільному онлайн-опитуванні вона голосувала за очне навчання, хоча вона не має повної впевненості, що вона зможе відвести дітей до школи 1 вересня.

"Головний для мене аргумент "за" очне навчання – у школі передбачається укриття. Інакше я не розумію, що діти мають робити під час тривоги самі у багатоквартирному будинку, де немає бомбосховища. Зараз моя молодша дочка, яка у Києві, чи спить зі мною на роботі в "укритті", коли я там ночую, або ми на дачі. Варіант піти на дистанцію і жити на дачі теж розглядаю, але незрозуміло, яка буде ситуація з електроенергією і чи зможемо там опалюватись", - сказала Падалко.

Також вона торкнулася проблеми тих дітей, хто хоче навчатися в українській школі з-за кордону.

Хоча наше міністерство веде переговори з Євросоюзом, щоб для українських дітей цю ​​вимогу прибрали. те, щоб у наших умовах знаходити розумний баланс між безпекою та освітою", - написала телезірка.

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