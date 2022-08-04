Популярная украинская телеведущая, звезда "1+1" Маричка Падалко, которая вместе с мужем воспитывает троих детей, на своей странице в Instagram подняла важный вопрос, который волнует сейчас всех родителей.

Накануне 1 сентября городские власти в более спокойных областях Украины занялись проблемой обучения в школах, решают – очное или дистанционное обучение начинать. А мнение родителей тем временем разделилось, ведь все переживают за безопасность своих детей.

На эту тему высказалась в соцсети и Маричка, которая раскрыла вопрос с двух сторон. По словам телеведущей, в школьном онлайн-опросе она голосовала за очное обучение, хотя у нее и нет полной уверенности, что она сможет отвести детей в школу 1 сентября.

"Главный для меня аргумент "за" очное обучение – в школе предполагается укрытие. Иначе я не понимаю, что дети должны делать во время тревоги сами в многоквартирном доме, где нет бомбоубежища. Сейчас моя младшая дочь, которая в Киеве, или спит со мной на работе в "укрытии", когда я там ночую, или мы на даче. Вариант пойти на дистанцию ​​и жить на даче тоже рассматриваю, но непонятно, какая будет ситуация с электроэнергией и сможем ли там отапливаться", - поделилась Падалко.

Также она затронула проблему тех детей, кто хочет обучаться в украинской школе из-за границы.

"Онлайн обучение в Украине может совпадать с обязательным посещением школы в ЕС. Хотя наше министерство ведет переговоры с Евросоюзом, чтобы для украинских детей это требование убрали. Другой вариант – экстернат в Украине, но это не в родной школе, а в специализированной. Я за то, чтобы в наших условиях находить разумный баланс между безопасностью и образованием", - написала телезвезда.

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