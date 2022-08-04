Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця проекту "Танці зі зірками" Ілона Гвоздєва, яка нещодавно хвалилася своїм урожаєм, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу у своїх сторис зірка показала дивовижне перетворення з домашнього на яскравий світський образ.

Так, спочатку у ролику Ілона з'явилася в червоному домашньому халаті з мереживом, на її голові мокре волосся і зовсім немає макіяжу. Вона кумедне пританцьовує під пісню Анни Трінчер "Лише тебе". Потім через секунду в наступній сторіс Гвоздєва вже у всій красі крутиться перед камерою в автомобілі. Тут вона з гарним укладанням, яскравим макіяжем та у спокусливому образі.

"Генеральна репетиція завтрашнього дня", - загадково підписала сторіс Ілона, але не сказала, що саме буде завтра і до чого вона так приготувалася.

Зазначимо, що раніше Гвоздєва, яка спочатку війни виїхала за кордон, а потім за кілька місяців повернулася, розповідала і показувала, як вони з чоловіком будують будинок. А поки вони ще не встигли все доробити та в'їхати у нове гніздечко, Ілона активно займалася грядкою. Як виявилося, на своїй ділянці хореограф виростила добрий урожай капусти, помідорів та огірків, які також показала фанатам у соцмережах.

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