Популярная украинская хореограф и многоразовая участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно хвасталась своим урожаем, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз в своих сторис звезда показала удивительное перевоплощение из домашнего в яркий светский образ.

Так, сначала в ролике Илона появилась в красном домашнем халате с кружевом, на ее голове мокрые волосы и совсем нет макияжа. Она забавное пританцовывает под песню Анны Тринчер "Лише тебе". Затем через секунду в следующей сторис Гвоздева уже во всей красе вертится перед камерой в автомобиле. Здесь она с красивой укладкой, ярким макияжем и в соблазнительном образе.

"Генеральная репетиция завтрашнего дня", - загадочно подписала сторис Илона, но не сказала, что именно будет завтра и к чему она так приготовилась.

Отметим, что ранее Гвоздева, которая сначала войны уехала за границу, а потом спустя несколько месяцев вернулась, рассказывала и показывала, как они с мужем строят дом. А пока они еще не успели все доделать и въехать в новое гнездышко, Илона активно занималась грядкой. Как оказалось, на своем участке хореограф вырастила хороший урожай капусты, помидоров и огурцов, которые также показала фанатам в соцсетях.

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