Надя показала, як зараз минає її день та "нове" життя.

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка Надя Дорофєєва обрала пікантний образ, щоб привернути увагу до своєї персони. На цей раз Надя вирішила похвалитися, як проводить час у компанії свого нового коханого, з яким тепер будує стосунки.

Ще недавно Надя була одружена з Володимиром Дантесом, з яким відсвяткувала десять років спільних відносин. Пара дружила з родиною Кацуріних, а в результаті мало не змінилася партнерами.

У мережі обговорюють, що Володимир тепер зустрічається з Дашею Кацуріною, тоді як його екс-дружина Надя з Михайлом Кацуріним у щасливих стосунках і не приховує цього.

На представлених кадрах пара мило проводила вільний час та милувалася на прогулянці. Зазначимо, коментувати кардинальні зміни у житті артистка відмовилася із самого початку.

Раніше Надя розповіла, як часто читає вголос.

"Що? подумала я) Останній раз я таке робила напевно в школі, тому трохи скептично до цього поставилася. Але скажу вам, це крутий експірієнс і це дійсно працює. ", - із гумором додала Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес у шкірі вразив краєвидом на сцені.

Як повідомляла Politeka, після візиту до Дантеса колишня дружина Кацуріна, який пішов до Дорофєєва, поділилася планами на життя.

Також Politeka писала, що Дорофєєва зізналася, з ким спала під сходами у перші дні вторгнення.