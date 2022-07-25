Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разрыве отношений с Владимиром Дантесом, решила вспомнить, как проходили первые дни войны и как она была в панике из-за происходящего. Отметим, спустя время Дорофеева уехала из страны и даже похвасталась новыми отношениями.
Сейчас Надя показала два разных кадра. Себя сейчас, спустя месяцы после вторжения. И в первые дни, когда она слышала обстрелы и звуки взрывов, а также скрывалась вместе со своей близкой подругой под ступеньками.
«Все пять месяцев, как россия убивает украинцев. А это фото сделанное в первый день войны. Мы прятались под лестницей, потому что было слышно взрывы, мой дом содрогался и мне было страшно» - высказалась Надя.
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Отметим, что на днях Дорофеева в очередной раз заинтриговала поклонников премьерой украиноязычной адаптации ее песни "Разноцветная".
Ранее артистка объявляла конкурс среди фанатов на лучший перевод песни, ей прислали тысячи вариантов, теперь похоже она определилась и готовит релиз. Поклонники уже изнемогают от нетерпения услышать этот украиноязычный хит от любимой артистки.
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