Надя показала, как проходила через тяжелые время, как и все украинцы.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, которая недавно заявила о разрыве отношений с Владимиром Дантесом, решила вспомнить, как проходили первые дни войны и как она была в панике из-за происходящего. Отметим, спустя время Дорофеева уехала из страны и даже похвасталась новыми отношениями.

Сейчас Надя показала два разных кадра. Себя сейчас, спустя месяцы после вторжения. И в первые дни, когда она слышала обстрелы и звуки взрывов, а также скрывалась вместе со своей близкой подругой под ступеньками.

«Все пять месяцев, как россия убивает украинцев. А это фото сделанное в первый день войны. Мы прятались под лестницей, потому что было слышно взрывы, мой дом содрогался и мне было страшно» - высказалась Надя.

Отметим, что на днях Дорофеева в очередной раз заинтриговала поклонников премьерой украиноязычной адаптации ее песни "Разноцветная".

Ранее артистка объявляла конкурс среди фанатов на лучший перевод песни, ей прислали тысячи вариантов, теперь похоже она определилась и готовит релиз. Поклонники уже изнемогают от нетерпения услышать этот украиноязычный хит от любимой артистки.

Напомним, "Если мы переживем…": Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о трудностях со строительством дома.

Как сообщала Politeka, "Мой личный рекорд": Слава Демин рассказал о самых ярких "фейлах" в прямом эфире.

Также Politeka писала, что "Обещаю, что не остановлюсь": Каменских выступила на мексиканском радио и рассказала об Украине.