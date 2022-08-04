Надя показала, как сейчас проходит ее день и "новая" жизнь.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надя Дорофеева выбрала пикантный образ, чтобы привлечь внимание к своей персоне. В этот раз Надя решила похвастаться, как проводит время в компании своего нового возлюбленного, с которым теперь строит отношения.

Еще недавно Надя была в браке с Владимиром Дантесом, с которым отпраздновала десять лет совместных отношений. Пара дружила с семьей Кацуриных, а в итоге едва ли не поменялась партнерами.

В сети обсуждают, что Владимир теперь встречается с Дашей Кацуриной, тогда как его экс-жена Надя с Мишей Кацуриным в счастливых отношениях и не скрывает этого.

На представленных кадрах пара мило проводила свободное время и миловалась на прогулке. Отметим, комментировать кардинальные перемены в жизни артистка отказалась с самого начала.

Ранее Надя рассказала, как частенько читает вслух.

"Что? подумала я) Последний раз я такое делала наверняка в школе, поэтому немного скептически к этому отнеслась. Но скажу вам, это крутой экспириенс и это действительно работает. Теперь, если случайно будете это слышать, все ок, я просто прокачиваю свои скилы", - с юмором добавила Надя Дорофеева.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес в коже впечатлил видом на сцене.

Как сообщала Politeka, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь.

Также Politeka писала, что Дорофеева призналась, с кем спала под лестницей в первые дни вторжения.