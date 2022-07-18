Певец Владимир Дантес показал, как выступил на концерте в Израиле, впечатлив видом на новом фото.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес известный украинский певец и бывший муж Дорофеевой. Не забывает артист и об Инстаграм, где в этот раз рассказал о выступлении в Израиле. На фото Дантес был в кожаных штанах и с голым торсом.

"Недавно в Тель-Авиве состоялся концерт в рамках благотворительного тура Добрый вечер Мы из Украины.

Очень многие пришли поддержать. Все с украинской символикой и флагами. Это невероятная сила. Я благодарен каждому, ваши голоса, глаза и энергия – огонь

На следующий день мы выступали в Хайфе и туда начали поступать письма, которые мы разжигаем ненависть к россиянам. Серьезно?!?!

А еще через день там прошли митинги в поддержку тех, кого притесняют", - написал Дантес.

Фаны поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Такой красивый", "Вы красивый и мудрый не по годам мол. чел. Восхищаюсь Вами со времен "Лиги...", "Стыдно за этот митинг в Хайфе! Но слава богу, там было «3 калеки», в отличии от митингов в поддержку Украины, на которые приходят тысячи!".

Напомним, после визита к Дантесу бывшая жена Кацурина, который ушел к Дорофеевой, поделилась планами на жизнь

А еще Politeka сообщала, что Дантес показал последствия нахальной атаки на него

Также Politeka писала, что Дантеса заметили возле бывшей Кацурина в прозрачном белье



