Как сообщает Politeka.net, своими планами на жизнь украинская блогерша и ресторатор поделилась на странице в Инстаграм.
Даша опубликовала фото, сделанное на борту самолета. По всей видимости девушка летит в Польшу, а затем наземным транспортом отправится в Украину.
«Сейчас планирую жизнь на Варшаву и Киев», - подписала снимок она.
Даша Кацурина стала объектом внимания журналистов и общественности после развода Нади Дорофеевой и Дантеса. Певица стала строить новые отношения с бывшим мужем Даши Михаилом Кацуриным. Сама Даша стала активно проводить время с экс-супругом Дорофеевой Владимиром Дантесом.
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Пара была замечена на днях в Тель-Авиве. Кацурина пришла на выступление Владимира, чем подогрела слухи об их романе. Однако близость между ними не подтверждена, это лишь догадки поклонников.
Напомним, Дорофеева в крошечном топике впечатлила видом перед зеркалом
А еще Politeka сообщала, что Дантес с украинским флагом в руках повеселил выходкой прямо на сцене
Также Politeka писала, что экс-муж Дорофеевой Дантес показал, как выглядел в студенческие годы