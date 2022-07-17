Как сообщает Politeka.net, своими планами на жизнь украинская блогерша и ресторатор поделилась на странице в Инстаграм.

Даша опубликовала фото, сделанное на борту самолета. По всей видимости девушка летит в Польшу, а затем наземным транспортом отправится в Украину.

«Сейчас планирую жизнь на Варшаву и Киев», - подписала снимок она.

Даша Кацурина стала объектом внимания журналистов и общественности после развода Нади Дорофеевой и Дантеса. Певица стала строить новые отношения с бывшим мужем Даши Михаилом Кацуриным. Сама Даша стала активно проводить время с экс-супругом Дорофеевой Владимиром Дантесом.

Пара была замечена на днях в Тель-Авиве. Кацурина пришла на выступление Владимира, чем подогрела слухи об их романе. Однако близость между ними не подтверждена, это лишь догадки поклонников.

Напомним, Дорофеева в крошечном топике впечатлила видом перед зеркалом

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