Популярний український музикант та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який днями презентував новий кліп "Квіти мінних зон", поділився у своєму Instagram кадрами з відвідин незвичайного притулку на Київщині. На фотографіях можна побачити, що артист поспілкувався з мешканцями притулку для переселенців, провів час із дітьми, фотографувався з охочими та роздавав автографи.

За словами Святослава, на початку квітня цього року волонтери об'єдналися у благодійний фонд "Переяслав" з метою надати допомогу тим, хто змушений був тікати від бойових дій, хто має зруйнований будинок. Серед тих, хто знайшов тут притулок та підтримку, більшість – це жінки та діти, також люди похилого віку, інваліди, були багатодітні матері, вагітні жінки.

"Якийсь час тому був у місці, яке вкотре показує, що головний скарб країни – люди. Може саме тому волонтерство в Україні – неймовірних сил та масштабів", - поділився Вакарчук.

За словами музиканта, в цьому притулку волонтери повністю забезпечили переселенцям проживання, харчування, лікування, психологічну підтримку, школу, дитячий садок, притулок для тварин, дозвілля для дітей та реабілітацію.

"І знаєте, багато з них уже виїхали з притулку, бо відчули, що "встали на ноги" і можуть починати нове життя. Бо, зокрема, завдяки допомозі чимало людей знайшли роботу за час проживання в центрі. Чудовий приклад взаємодопомоги та підтримки!", - розповів Вакарчук.

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