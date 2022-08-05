Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который на днях презентовал новый клип "Квіти мінних зон", поделился в своем Instagram кадрами с посещения необычного приюта в Киевской области. На фотографиях можно увидеть, что артист пообщался с жителями приюта для переселенцев, провел время с детьми, фотографировался с желающими и раздавал автографы.

По словам Святослава, в начале апреля этого года волонтеры объединились в благотворительный фонд "Переяслав" с целью оказать помощь тем, кто вынужден был бежать от боевых действий, у кого разрушен дом. Среди тех, кто нашел здесь убежище и поддержку, большинство – это женщины и дети, также пожилые люди, инвалиды, были многодетные матери, беременные женщины.

"Некоторое время назад был в месте, которое в очередной раз показывает, что главное сокровище страны – люди. Может именно поэтому волонтерство в Украине – невероятных сил и масштабов", - поделился Вакарчук.

По словам музыканта, в этом приюте волонтеры полностью обеспечили переселенцам проживание, питание, лечение, психологическую поддержку, школу, детский сад, приют для животных, развивающий досуг для детей и реабилитацию.

"И знаете, многие из них уже выехали из приюта, потому что почувствовали, что "встали на ноги" и могут начинать новую жизнь. Ибо, в частности, благодаря помощи достаточно много людей нашли работу за время проживания в центре. Прекрасный пример взаимопомощи и поддержки!", - рассказал Вакарчук.

Напомним, Полякова непривычно обратилась к Арестовичу в особенный день: "Если бы вас не было...".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, зачем и когда сможет сделать пластику: "У меня был опыт...".

Также Politeka писала, что Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, чем балует своего мужа: "Помню, как первый раз...".