Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес після таємного весілля з Аффлеком почала активно хвалитися фігурою та доводити, що виглядає, як і раніше, молодо. Причому артистка у свої 53 роки нерідко дивує фанатів, адже часто їй пишуть, що вона з кожним роком підбирає все більш відкриті образи.

Після медового місяця в Парижі Лопес вирушила на курорт, де також показує кожен день нові образи, в яких робить незмінні акценти на форми.

На розкішній яхті, яку Дженніфер орендувала з близькими, вона з'явилася у цікавому образі з топом та спідницею міді-довжини з оригінальним дизайном.

Акцент на бюсті артистки вийшов дуже вдалим, а також вдалося підкреслити свою золотисту засмагу.

На день народження Лопес шанувальники представили топ найкращих кадрів із нею останнім часом.

«До чого ж розкішна; божевілля, не старіє; HBD Королева @jlo ♥️; божественно смачно; Найкращі побажання 🕊 та щасливого дня народження 🎂 Ла Лопес… 🦾Rock🦾; З днем ​​народження запашний горошок 😮😮; З днем ​​народження Королева 👑; незрівнянна красуня!».

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