Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая сначала уехала, а затем вернулась в Украину, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась забавными кадрами со своего участка, где они с мужем строят свое семейное гнездышко.

На новых фотографиях можно увидеть тень Илоны на газоне, а затем мужа, который этот газон косит. А на последнем кадре видно уже саму танцовщицу, которая стоит на крыльце дома. Перед камерой она появилась в легком желтом костюмчике, и сделала забавный приветственный жест.

В подписи к публикации Гвоздева призналась, что строительство идет не очень гладко: "Фраза дня: "Если мы с мужем переживем строительство нашего дома и не разведемся из-за постоянных споров и ссор, то после всего и войну переживем". Я думала, когда начнут выполнять чистовые работы станет легче, и где там. Конца и края не видно! Каждый день появляются новые вопросы, задачи и пожелания. Кстати, сейчас остро стоят вопросы хороших и качественных: обоев, мебели для дома, текстиля для дома, техника для дома. Буду благодарна за рекомендации".

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