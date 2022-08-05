Известная певица и актриса Дженнифер Лопес после тайной свадьбы с Аффлеком начала активно хвастаться фигурой и доказывать, что выглядит по-прежнему молодо. Причем артистка в свои 53 года нередко вызывает удивление у фанатов, ведь часто ей пишут, что она с каждым годом подбирает все более открытые образы.
После медового месяца в Париже Лопес отправилась на курорт, где также показывает квждый день новые образы, в которых делает неизменные акценты на формы.
На роскошной яхте, которую Дженнифер арендовала с близкими, она появилась в интересном образе с топом и юбкой миди-длины с оригинальным дизайном.
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Акцент на бюсте артистки получился весьма удачным, а также ей удалось подчеркнуть свой золотистый загар.
На день рождения Лопес поклонники представили топ лучших кадров с ней за последнее время.
«До чего же шикарная; безумие, не стареет; HBD Королева @jlo ♥️; божественно вкусно; Наилучшие пожелания 🕊 и счастливого дня рождения 🎂 Ла Лопес… 🦾Rock🦾; С днём рождения душистый горошек 😮😮; С днём рождения Королева 👑; бесподобная красавица!».
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