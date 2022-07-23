Популярный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин, который выпускает свое ютуб-шоу "Слава +", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз шоумен поделился кадрами со студии утреннего шоу и рассказал о работе в прямых эфирах.

Как известно, около месяца назад Слава начал работать ведущим в утреннем шоу "Ранок з Україною". Однако, теперь канал закрывается, и он решил поделится своими эмоциями по этому поводу. По словам Демина, это был очень интересный опыт для него, и он благодарен всей команде, которая работала над шоу. Отдельно ведущий поблагодарил Лилию Ребрик, которая работала с ним в паре.

Также Демин рассказал о курьезных ситуациях при работе в прямом эфире, которые случились за это время: "Проработал всего 1 месяц на канале Украина. Это мой личный краткий рекорд работы. Но это был крутой месяц прямых эфиров. Когда ты должен общаться с гостем в эфире и одновременно в ухо редактор тебе говорит дополнительную информацию. Когда за 5 минут до эфира гример случайно выливает на штаны тональный крем и стилист Женя срочно сменяет гардероб. А еще когда во время прямых включений с гостем по скайпу редактор Вероника в ухо кричит, что гость сорвался и не подключается и "надо тянуть время".

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