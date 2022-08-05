Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку повномасштабної війни втекла з Потапом до Іспанії та за п'ять місяців так і не повернулася додому, продовжує заявляти про свою патріотичну позицію. Причому в мережі дедалі частіше критикують артистку та вчинок її чоловіка.

Почала також Каменських випускати пісні на підтримку України, поділилася із шанувальниками у Instagram фрагментом нового кліпу. Причому знімала його вона не в рідній країні, куди не повертається вже багато місяців разом із родичами.

«Коли вже повернеться?; за це запитання мене вчора заблокував Потап; він дійсно підтверджує всі чутки про його характер 🥴; вони переживають за Україну на відстані та пісеньками; коли Леха нерв вилікує))); але, чого чекати від чоловіка, який 10 років приховує таємну коханку та бреше своїй дружині, їхній спільній колегі!!!;

А де ви зараз перебуваєте? Відпочиваєте за кордоном?; Що заважає їй це робити в Україні? втекла з чоловіком двох метровим, зараз страждають, пісні він які несамовиті співають, але повернутися на можуть; Співає та знімає десь в Іспанії згадує про батьківщину 😂» - розлютилися в мережі.

Очікується, що зірка представить новий реліз уже 5 серпня.

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