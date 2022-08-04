Популярная украинская певица Оля Полякова, которая с начала войны вывезла детей за границу, несколько месяцев с ними находилась за пределами страны и активно выступала. Успела Полякова несколько раз попасть в скандалы, сначала с нежеланием говорить на украинском языке, а затем со своим мужем, который выезжал заграницу.

В этот раз артистка обратилась к Алексею Арестовичу, чтобы поздравить его с прошедшим днем рождения.

«Алексей, будьте здоровы! И спасибо за всех, кого вы баюкаете столько дней подряд! Если бы вас не было, вас надо было придумать!» - высказалась Полякова.

Также недавно артистка выкладывала в соцсети видео со своего выступления в киевском метро, а теперь показала фото в роскошном наряде, в котором выступала в Чикаго.

Как видно, на новых фотографиях Оля запечатлена интересной локации и изящных позах.

В подписи к публикации Полякова рассказала о вечеринке в Америке, где ей посчастливилось побывать: "Сегодня каждый делает что может! Счастливая петь и помогать! Благотворительный вечер в городе Чикаго на медицинскую реабилитацию украинских воинов в Америке. По предварительным подсчетам удалось собрать более $500 тыс".

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