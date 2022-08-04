В этот раз на своей странице в Instagram Кристина поделилась рецептом любимого блюда ведущего – борща.
"Борщ - наш 🤤Наконец-то ЮНЕСКО внес борщ в список нематериального культурного наследия и теперь не будет никаких вопросов у соседей, кому он принадлежит. А вообще, борщ - любимое блюдо моего Возлюбленного! Я готовлю разные его вариации очень часто. Помню, как первый раз после женитьбы, на приготовление борща у меня уходили часа четыре))) а теперь этот процесс занимает до часа максимум", — поделилась жена Решетника.
Сначала Кристина отваривает мясной бульон с лавровым листом и луком, и, когда бульон готов, сразу же удаляет все, кроме мяса.
"Предварительно на ночь замачиваю в воде фасоль (без этого ингредиента мой возлюбленный не представляет себе борща) и отвариваю ее. К бульону добавляю постепенно картофель, затем капусту и отварную фасоль", — объясняет жена телеведущего.
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Дальше она добавляет свекольно-томатную заправку, борщ кипит еще минут 5 – и все готово.
"Посыпаем зеленью и подаем к столу. Борщ имеет приятный аромат, насыщенный вкус и яркий цвет", - хвастается Решетник.
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