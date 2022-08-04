Даша рассказала, зачем и когда может сделать пластику.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская блогерша и жена главного героя шоу "Холостяк-9" Никиты Добрынина Даша Квиткова рассказала, почему не будет пока делать пластику. Очень часто у нее спрашивают о похудении, о питании и режиме дня.

За беременность Даша набрала 30 кг и спустя год все еще пытается скинуть оставшееся. Поэтому тема лишнего веса, питания и желания что-либо изменить в себе всегда появляется в ее профиле в Инстаграм.

У Даши спросили под фото, куда делись ее формы, на что она поспешила ответить: «Там, где и ваши мозги. Но без груди можно прожить или сделать их, а вот с мозгами сложнее…

У меня был опыт на гв с третьим размером, спасибо. Но суть в том, что если я захочу после второй беременности, я это сделаю» - высказалась Квиткова.

Также известно, что Квиткова очень следит за своей фигурой, поэтому ей всегда есть чем похвастаться, одевая купальник или нижнее белье.

Так, у себя в Инстаграм-сториз Даша разместила кадры, на которых показала свои формы в черном комплекте. Сейчас Квиткова с ребенком уехали из Украины в Польшу. В то время как Никита Добрынин остался в Киеве.

Блогерша попозировала в домашней обстановке, рядом с ней находился ее годовалый сын.

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