Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала полномасштабной войны сбежала с Потапом в Испанию и за пять месяцев так и не вернулась домой, продолжает заявлять о своей патриотичной позиции. Причем в сети все чаще критикуют артистку и поступок ее супруга.

Начала также Каменских выпускать песни в поддержку Украины, поделилась с поклонниками в Instagram фрагментом нового клипа. Причем снимала его она не в родной стране, куда не возвращается уже много месяцев вместе с родственниками.

«когда уже вернется?; за этот вопрос меня вчера заблокировал Потап; он действительно подтверждает все слухи о его характере 🥴; они переживают за Украину на расстоянии и песенками; когда Леха нерв вылечит))); но, чего ждать от мужчины, который 10 лет скрывает тайную любовницу и лжет своей жене, их общей коллеге!!!;

А где вы сейчас находитесь? Отдыхаете за границей?; Что мешает ей это делать в Украине?; сбежала с мужем двух метровым, сейчас страдают, песни он какие душераздирающие співають, но вернуться на могут; Поёт и снимает где-то в Испании вспоминает о родине 😂» - разозлились в сети.

Ожидается, что звезда представит новый релиз уже 5 августа.

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