Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала полномасштабной войны сбежала с Потапом в Испанию и за пять месяцев так и не вернулась домой, продолжает заявлять о своей патриотичной позиции. Причем в сети все чаще критикуют артистку и поступок ее супруга.
Начала также Каменских выпускать песни в поддержку Украины, поделилась с поклонниками в Instagram фрагментом нового клипа. Причем снимала его она не в родной стране, куда не возвращается уже много месяцев вместе с родственниками.
«когда уже вернется?; за этот вопрос меня вчера заблокировал Потап; он действительно подтверждает все слухи о его характере 🥴; они переживают за Украину на расстоянии и песенками; когда Леха нерв вылечит))); но, чего ждать от мужчины, который 10 лет скрывает тайную любовницу и лжет своей жене, их общей коллеге!!!;
А где вы сейчас находитесь? Отдыхаете за границей?; Что мешает ей это делать в Украине?; сбежала с мужем двух метровым, сейчас страдают, песни он какие душераздирающие співають, но вернуться на могут; Поёт и снимает где-то в Испании вспоминает о родине 😂» - разозлились в сети.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Продвинулись в глубину": ВСУ освободили новые территории на Донецком направлении, подробности
Рф готовилась к санкциям, заранее был создан "лагерь поддержки": какие страны оказались под каблуком
Обязательная эвакуация, Кабмин выдал распоряжение: кого оно коснется
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в дерзкой позе поставила критиков на место: "Стыдиться человеку за..."
Ожидается, что звезда представит новый релиз уже 5 августа.
Напомним, Полякова непривычно обратилась к Арестовичу в особенный день: "Если бы вас не было...".
Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Квиткова рассказала, зачем и когда сможет сделать пластику: "У меня был опыт...".
Также Politeka писала, что Жена ведущего "Холостяка" Решетника показала, чем балует своего мужа: "Помню, как первый раз...".