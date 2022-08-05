Як пише Politeka.net , ведучий «Холостяка» та «Холостячки» Григорій Решетник зі своєю дружиною Крістіною – багатодітні батьки. Пара виховує трьох маленьких синів. Дружина телеведучого часто публікує у мережі фотографії, де вона позує з дітьми. Такі публікації викликають велику цікавість у багатотисячної аудиторії багатодітної мами.

Тепер Крістіна вирішила відповісти на питання, що цікавлять шанувальників.

Дружина Решетника зізналася, що хоче спробувати себе у ролі мами дівчинки, але старші сини хочуть ще двох братів.

Читачки сторінки блогерки поцікавилися, як вони з Гришею карають своїх хлопчиків за непослух.

«Ну, як їх можна карати? - відповіла Христина і показав милий кадр, як чоловік дуріє з наймолодшою ​​дитиною.

Ще користувачі запитали, хто допомагає Решетникам з дітьми, на що отримали таку відповідь: «Бабусі-це святі люди».

Також шанувальники захопилися тим, що зіркове сімейство не покинули Україну під час війни і не втекли за кордон, як це зробило багато знаменитостей.

«По-іншому і не могло бути. Нам болить Україна. І хочеться, щоб швидше закінчилося лихо і всі могли повернуться додому», - зазначила дружина Решитника.

апомнім, ведучий "Холостяка" Решетник із дружиною після трагедії у Києві звернулися до українців.

Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила фігурою.

Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник вирушив за дружиною до спортзали, влаштувавши спекотне тренування.