Как пишет Politeka.net, ведущий «Холостяка» и «Холостячки» Григорий Решетник со своей женой Кристиной - многодетные родители. Пара воспитывает троих маленьких сыновей. Супруга телеведущего часто публикует в сети фотографии, где она позирует с детьми. Такие публикации вызывают большое любопытство у многотысячной аудитории многодетной мамы.

Теперь Кристина решила ответить на интересующие поклонников вопросы.

Жена Решетника призналась, что хочет попробовать себя в роли мамы девочки, но старшие сыновья хотят еще двух братьев.

Чиательницы страницы блогерши поинтересовались, как они с Гришей наказывают своих мальчиков за непослушание.

"Ну как их можно наказывать?" - ответила Кристина и показал милый кадр, как супруг дурачится с самым младшим ребенком.

Еще пользователи спросили, кто помогает Решетникам с детьми, на что получили такой ответ: «Бабушки - это святые люди».

Также поклонники восхитились тем, что звездное семейство не бросили Украину во время войны и не сбежали за границу, как это сделали многие знаменитости.

«По-другому и быть не могло. Нам болит Украина. И хочется, чтобы быстрее закончилась беда и все могли вернутся домой», - отметила жена Решитника.

апомним, ведущий "Холостяка" Решетник с женой после трагедии в Киеве обратились к украинцам.

Как сообщала Politeka, "располневшая" жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила фигурой.

Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник отправился за женой в спортзал, устроив жаркую тренировку.