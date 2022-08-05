Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, поїхала у невелику відпустку і вирушила відвідати своїх подруг у Європі. У її Інстаграмі вже з'являються нові відео в Сторіз, зроблені у відпустці. На цей раз вона поділилася першим фото, яке вирішила показати з міні-відпустки.
Перед користувачами мережі Христина Горняк постала у сукні ніжного кольору айворі перед дзеркалом ліфта. Пікантні вставки та зав'язки в зоні талії, зробили образ по-справжньому спокусливим. Лук довершили м'який макіяж і срібний годинник.
"Спочатку я відмовляю фотографам у фотосесіях, а потім я не знаходжу фото, щоб написати пости... Боже, у цьому я... Треба надолужити по фото у міні-відпустці!", - підписала кадр Христина Горняк.
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Користувачі мережі не втрималися і почали засипати дружину ведучого Володимира Остапчука компліментами: "Яка ви хороша. Енергетика відчувається прямо з фото", "Ви промінь світла в моєму сонці світлих людей!", "Батьки вклали не лише гарне обличчя та фігуру, а ще щиріше серце і порядність!!! Дякую що ви з нами!!", "Для цього ми та дівчатка, щоб поварити воду".
Нагадаємо, що дружина Остапчука зачарувала жіночним образом у сукні білизняного стилю.
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