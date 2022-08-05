Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, укатила в небольшой отпуск и отправилась проведать своих подруг в Европе. В ее Инстаграм уже появляются новые видео в Сториз, сделанные в отпуске. В этот раз она поделилась первым фото, которое решила показать из мини-отпуска.

Перед пользователями сети Кристина Горняк предстала в платье нежного цвета айвори перед зеркалом в лифте. Пикантные вставки и завязки в зоне талии, сделали образ по настоящему соблазнительным. Лук довершили мягкий макияж и серебрянные часики.

"Сначала я отказываю фотографам в фотосессиях, а потом я не нахожу фото, чтобы написать посты… Боже, в этом я… Надо наверстать по фото в мини-отпуске!", - подписала кадр Кристина Горняк.

Пользователи сети не удержались и начали засыпать жену ведущего Владимира Остапчука комплиментами: "Какая вы хорошая. Энергетика чувствуется прямо с фото", "Вы луч света в моем солнце светлых людей!", "Родители вложили не только красивое лицо и фигуру, а еще искреннее сердце и порядочность!!! Спасибо что вы с нами!!", "Для этого мы и девочки, чтобы поварить воду".

Напомним, что жена Остапчука очаровала женственным образом в платье бельевого стиля.

Как сообщала Politeka, Остапчук с женой показали свой дом-мечту, как он выглядит.

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