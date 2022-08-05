Популярна українська блогерка та молода мама Даша Квіткова, яка стала переможницею шоу "Холостяк" і вийшла заміж за головного героя Микиту Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала у своєму мікроблозі нову фотосесію у Варшаві, куди вона зараз поїхала.
На нових знімках Даша відображена в цікавій локації та екстравагантних позах. Перед камерою вона з'явилася в елегантній чорній міні-сукні, яка ідеально лягла по фігурі, підкреслюючи стрункість талії та довгі ноги. Свій образ блогерша доповнила білими кросами та стильними сонцезахисними окулярами.
У підписі до публікації Квіткова нічого не написала, залишила лише емодзі у вигляді серця. Натомість шанувальники відразу почали обговорювати нові фото дівчини, засипаючи її компліментами: "Плаття топ", "Ви прекрасна", "Яка ж красива", "Можна дізнатися, звідки такі стильні окуляри?", "Як завжди, шик", "Яка ви худенька", "Де цю сукню можна замовити?", "Просто вогонь", "Класичні відтінки завжди додають шарму в образ", "От матуся, вогонь", "Війна йде, а Квіткову шмотки цікавлять", "Зірка".
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Вже позначається на полі бою": нова тактика ЗСУ створила росії серйозні проблеми
Екс-дружина Дзідзьо в "скандальній" позі несподівано звернулася до українців: "Кидайте каміння…"
Дружина "Холостяка" Квіткова висміяла хейтерів за критику своєї фігури: "Бажаю швидшого одужання"
"Вічна та світла пам'ять": кількість жертв ракетного удару по центру міста продовжує зростати
Нагадаємо, "Це розрив": Дорофєєва зазвучала українською та захопила шанувальників, відео.
Як повідомляла Politeka, "Здалося, що Джолі": Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядала десять років тому.
Також Politeka писала, що "Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати.