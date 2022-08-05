Популярная украинская блогерша и молодая мама Даша Квиткова, которая стала победительницей шоу "Холостяк" и вышла замуж за главного героя Никиту Добрынина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила в своем микроблоге новую фотосессию в Варшаве, куда она сейчас уехала.

На новых снимках Даша запечатлена в интересной локации и экстравагантный позах. Перед камерой она появилась в элегантном черном мини-платье, которое идеально легло по фигуре, подчеркивая стройность талии и длинные ноги. Свой образ блогерша дополнила белоснежными кроссами и стильными солнцезащитными очками.

В подписи к публикации Квиткова ничего не написала, оставила лишь эмодзи в виде сердечка. Зато поклонники тут же принялись обсуждать новые фото девушки, засыпая ее комплиментами: "Платье топ", "Вы прекрасна", "Какая же красивая", "Можно узнать, откуда такие стильные очки?", "Как всегда, шик", "Какая вы худенькая", "Где это платье можно заказать?", "Просто огонь", "Классические оттенки всегда добавляют шарма в образ", "Вот мамочка, огонь", "Война идет, а Квиткову шмотки интересуют", "Звезда".

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