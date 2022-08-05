Популярна українська актриса Наталка Денисенко, яка стала зіркою серіалу "Кріпосної", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала на своїй сторінці відео, в якому зібрано її романтичні фотографії із спільної фотосесії з чоловіком-актором Андрієм Федінчиком, який з початку війни служить у ЗСУ.

На кадрах Наталю та Андрія можна побачити під час подорожі на гелікоптері та поруч із ним на землі. Зіркова парочка весь час усміхається, цілується та обіймається, вони виглядають такими закоханими та щасливими. "З минулого життя", - говорить підпис у відео.

А у своєму посту Денисенко написала: "Тепер я знаю, для кохання не потрібен привід… А пам'ятаєш ми були щасливі. І я вважаю хвилини до нашої зустрічі, де в небі – ТИША!".

Шанувальники відразу почали коментувати фото сім'ї акторів: "Ви найкращі", "Які красиві", "Це дуже мило", "Так красиво", "Де в небі – довгоочікувана тиша. Які слова", "Як зворушливо", "Ви неймовірні" !", "Гарні", "Світу та щастя вашій родині", "Неймовірні", "Найкрасивіша пара українського кіно", "Як красиво! Які щасливі", "Дуже класні", "Які ви класні, дуже гарна пара", "Такі красиві, будьте щасливими. Все буде Україна".

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