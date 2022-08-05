Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми переїхала жити до Нідерландів, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала несподіване фото, де показала, як виглядала десять років тому.

На архівній фотографії Слава зображена на вулиці, а поряд з нею симпатичний молодий чоловік. За словами артистки, вона знайшла пароль від своєї сторінки в "Однокласниках" та переглянула там купу старих фотографій. І ось це фото вирішила показати своїм шанувальникам. На ньому Камінська з великим декольте виглядає дуже молодою та красивою.

У підписі до фото Слава написала: "Я знайшла пароль від однокласників, 2012 рік. Там стільки "цікавих" фото, але нехай вони там і залишаться. Якими молодими ми були". Користувачі відразу почали коментувати знімок зірки: "Які намисто", "Класні", "Бляха, здалося, що Джолі", "Яка красуня", "Красуня", "Як вірили в себе", "Блін! Я подумала Анджеліна Джолі" , "Це точно", "Я подумала Анджеліна Джолі", "От же був нормальний наречений. Ні, понесло куди не треба", "Якими раніше були ми, такими і залишилися", "Ви така гарна", "Чарівна".

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