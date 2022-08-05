Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Володимиром Дантесом після 11 років стосунків, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артистка оголосила конкурс серед шанувальників на найкращу адаптацію її нової пісні "Різнокольорова" українською мовою. Наразі зірка приготувала реліз за новим текстом своєї пісні в українському перекладі.

У своєму мікроблозі Надя опублікувала короткий фрагмент нової пісні "Різнокольорова" та заінтригувала прем'єрою вже 5 серпня. У ролику можна почути шматочок приспіву, від якого фоловер просто в захваті. У підписі до публікації Дорофєєва написала: "Нарешті! Як же я скучила за прем'єрами! Знаю, ви теж! "Різнокольорова" на YouTube вже завтра. А опівночі ви почуєте трек на всіх стрімінгах. Усім кохання".

Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію зірки, засипаючи її компліментами: "Надя українською мовою звучить ще краще, бо наші українки кращі", "Боже, це так звучить, як ніколи раніше не було! Ця пісня так і повинна народитися українською ! Розкішно!", "Вже хочу її поставити на повтор", "Як красиво звучить українською", "Надія! Це буде розрив", "Я дуже скучив за прем'єрами", "Українською набагато краще", "Ну це ж вау" .

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