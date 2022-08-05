Як пише Politeka.net, головна героїня першого проекту "Холостячка" Ксенія Мішина часто ділиться розповідями про особисте в Інстаграм. Тому нерідко артистці також відповідають із негативом, намагаючись зачепити і присоромити.

Зокрема, цього разу користувачі обурилися небажанням Ксенії прибирати вдома самостійно. Зірка вирішила дозволити собі розслабитися і найняла хатню робітницю, але зіткнулася з порцією негативу.

«Після моєї недавньої сторіс мені посипалися такі повідомлення. Їх небагато, але все ж таки. Скажіть, хто соромиться завести собі хатню робітницю? Ще була відповідь, краще б я перевела на ЗСУ. А в мене питання, а хто знає, що краще? Хто може порахувати, скільки я можу перекласти?

І перед ким виправдовуватись? Так хочеться, щоб наше суспільство швидше стало таким, у якому взагалі байдуже, який ти, якщо не порушуєш чиїсь права!» - Висловилася Ксенія.

Спочатку Ксенія боялася повертатися до Києва з дитиною, але зараз починає приймати нові випробування та підтримує українців.

«Так хочеться прокинутися і зрозуміти, що все побачене і те, що дізнався вчора, було просто сном… Темрява хоче зруйнувати нас, але ми маємо бути сильнішими. Ми маємо самі програмувати себе на перемогу, на добре, на те, що зможе порадувати», - розмірковує Ксенія.

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