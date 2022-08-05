Как пишет Politeka.net, главная героиня первого проекта "Холостячка" Ксения Мишина часто делится рассказами о личном в Инстаграм. Поэтому нередко артистке также отвечают с негативом, пытаясь задеть и пристыдить.

В частности, в этот раз пользователи возмутились нежеланием Ксении убирать по дому самостоятельно. Звезда решила позволить себе расслабиться и наняла домработницу, но столкнулась с порцией негатива.

«После моей недавней сторис мне посыпались такие сообщения. Их немного, но все же. Скажите, кто стесняется завести себе домработницу? Еще был ответ, лучше бы я перевела на ЗСУ. А у меня вопрос, а кто знает, что лучше? Кто может посчитать, сколько я могу перевести?

И перед кем оправдываться? Так хочется, чтобы наше общество скорее стало таким, у котором вообще все равно, какой ты, если не нарушаешь чьи-то права!» - высказалась Ксения.

Сначала Ксения боялась возвращаться в Киев с ребенком, но сейчас начинает принимать новые испытания и поддерживает украинцев.

«Так хочется проснуться и понять, что все увиденное и то, что узнал вчера, было просто сном… Тьма хочет разрушить нас, но мы должны быть сильнее. Мы должны сами программировать себя на победу, на хорошее, на то, что сможет порадовать» - рассуждает Ксения.

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