Популярна українська співачка Настя Каменських, яка з початку війни в Україні виїхала за кордон та почала жити та будувати кар'єру в Іспанії, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала фрагмент нового кліпу та представила пісню про кохання та війну.

На новому відео Настю можна побачити у незвичайному ніжному образі – на ній біле вбрання з мереживом, а на деяких кадрах видно пишний вінок із колосків. У ролику артистка з болем, сумом та іншими емоціями співає свою нову пеню "Коли мине війна".

У підписі до публікації Каменських написала: "Це пісня про таке кохання, яке долає все зле, що надає сили та віри. Оберігає та надихає. За ці 5 місяців тисячі історій такого кохання зігрівали наші серця та підтримували нас. І саме вони лягли в основу цієї пісні. Шукайте посилання на трек та відео в біо. І любіть. І вірте".

Шанувальники одразу почали обговорювати прем'єру пісні в коментарях: "Гарний кліп", "Дуже скромна пісенька... Перформанс більше, ніж вона того варта", "Дуже красиво", "Люблю", "Знаходячись за тисячі кілометрів від України, я можу тільки уявити через жінки, що проходять, які чекають своїх чоловіків. Дуже зворушлива пісня, сльози на очах", "Дуже ніжно і душевно", "Дуже красива пісня і Настя", "Дуже ніжно і красиво!", "Дуже красиво і ніжно! Вже послухав і всім раджу", "Яка пісня! З прем'єрою це неймовірно!".

Нагадаємо, "Це розрив": Дорофєєва зазвучала українською та захопила шанувальників, відео.

Як повідомляла Politeka, "Здалося, що Джолі": Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядала десять років тому.

Також Politeka писала, що "Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати.