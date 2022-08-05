Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны в Украине выехала за границу и начала жить и строить карьеру в Испании, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фрагмент нового клипа и представила песню о любви и войне.

На новом видео Настю можно увидеть в необычном нежном образе – на ней белый наряд с кружевом, а на некоторых кадрах видно пышный венок из колосьев. В ролике артистка с болью, грустью и другими эмоциями поет свою новую пеню "Коли мине війна".

В подписи к публикации Каменских написала: "Это песня о такой любви, которая преодолевает все злое, которая придает силы и веры. Оберегает и вдохновляет. За эти 5 месяцев тысячи историй такой любви согревали наши сердца и поддерживали нас. И именно они легли в основу этой песни. Ищите ссылку на трек и видео в био. И любите. И верьте".

Поклонники тут же принялись обсуждать премьеру песни в комментариях: "Красивый клип", "Очень скромная песенка... Перформанс больше, чем она того стоит", "Очень красиво", "Люблю", "Находясь за тысячи километров от Украины, я могу только представить через проходящие женщины, которые ждут своих мужчин. Очень трогательная песня, слезы на глазах", "Очень нежно и душевно", "Очень красивая песня и Настя", "Очень нежно и красиво!", "Очень красиво и нежно! Уже послушал и всем советую", "Какая песня! С премьерой, это невероятно!".

Напомним, "Это разрыв": Дорофеева зазвучала на украинском и восхитила поклонников, видео.

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