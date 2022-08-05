Артистка показала, що й у повсякденному одязі за кордоном додає щось українське.

Як повідомляє Politeka.net, після нападу росії на Україну Джамала з дітьми поїхала до Туреччини. Наразі артистка виступає у різних країнах із концертами на підтримку України. Щоразу вона виступає у вбранні з патріотичною ноткою: жовто-синьою стрічкою, у сукні-вишиванці або кулоном у вигляді герба Україна.

На новому знімку в Інстаграмі артистка показала, що й у повсякденному одязі за кордоном додає щось українське.

Зокрема, артистка опублікувала знімок, зроблений посеред парку. На Джамалі чорна футболка з промовистим малюнком – український прапор. Крім того, на її зап'ястку можна побачити браслет у жовто-синьому виконанні. Літні штани-палаццо сірого кольору та сумка у стилі етно доповнили її образ.

"Хочеться пригадати музику, яка створювалася за останні роки. Кожен альбом - особливий. Кожен альбом - нагадування про найкращі моменти життя", - підписала фото Джамала.

Варто зазначити, що співачка, окрім благодійних концертів, також виставляє на аукціони свої сукні-вишиванки. Так, сукня з вишивкою, в якій Джамала виступила у Києві на "Євробаченні 2017", була продана на аукціоні за 173 тис. грн.

Гроші від продажу вбрання артистка передала благодійному фонду Yellow Blue, який допомагає українцям, які постраждали у війні.



Нагадаємо, Джамала вдалині від будинку віддалася спогадам, що було після перемоги на Євробаченні.

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