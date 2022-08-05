Артистка показала, что и в повседневной одежде за границей, добавляет что-то украинское.

Как сообщает Politeka.net, после нападения рф на Украину Джамала с детьми уехала в Турцию. Сейчас артистка выступает в разных странах с концертами в поддержку Украины. Каждый раз она выступает в нарядах с патриотической ноткой: желто-синей лентой, в платье-вышиванке или кулоном в виде герба Украина.

На новом снимке в Инстаграме артистка показала, что и в повседневной одежде за границей, добавляет что-то украинское.

В частности, артистка опубликовала снимок, сделанный посреди парка. На Джамале черная футболка с красноречивым рисунком - украинский флаг. Кроме того на ее запъястье можна увидеть браслет в желто синем исполнении. Летние штаны-палаццо серого цвета и сумка в стиле этно дополнили ее образ.

"Хочется припомнить музыку, которая создавалась за последние годы. Каждый альбом - особенный. Каждый альбом - напоминание о самых лучших моментах жизни", - подписала фото Джамала.

Стоит отметить, что певица кроме благотворительных концертов также выставляет на аукционы свои платья-вышиванки. Так, платье с вышивкой, в котором Джамала выступила в Киеве на "Евровидении 2017", было продано на аукционе за 173 тыс. грн.

Деньги от продажи наряда артистка передала благотворительному фонду Yellow Blue, который помогает пострадавшим в войне украинцам.



Напомним, Джамала вдали от дома предалась воспоминаниям, что было после победы на Евровидении.

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