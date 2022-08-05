Відома телеведуча показала миле відео та розповіла про своє досягнення під час війни.

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яку нещодавно втягнули у "мовний" скандал, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала коротке відео, а у підписі до нього похвалилася несподіваним особистим здобутком.

У ролику Маша зняла себе серед густої зелені, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою телезірка з'явилася у короткому краному топі, що підкреслив струнку фігуру. Її волосся розпущене і розпатлане вітром, а на обличчі немає макіяжу, тільки модні сонцезахисні окуляри і безтурботний вигляд.

У підписі до публікації Єфросиніна поділилася особистим досягненням: "Коли вперше дозволила собі не читати новини з вечора і нарешті виспалася…". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нову публікацію телеведучої: "Тобі дуже личить", "Прекрасна Марія", "Яка красива", "Тобі дуже пасує", "Маша, дуже красиво", "Красуня!", "Маша, хороший день! Кохання завжди рятує!", "Приголомшлива Маша", "Час іде... потрібно жити зараз", "Красуня наша", "Так красиво", "Бережіть себе, Машенька", "Перемога неодмінно настане!", "Красуня", "Наша гарна".

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